إصابة حمادة هلال تمنعه من الغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري حمادة هلال، للإصابة خلال الأيام الماضية والتي تعرض لمضاعفات بسبب تجاهلها.

حمادة هلال، تعرض للإصابة في يده بعد سقوطه المفاجئ على الأرض، ولم يعلم في البداية طبيعة إصابته إلى أن هاجمتها آلمها ليكتشف بعد ذلك إصابته بشرخ في الذراع، بعد خضوعه لعدد من الفحوصات.

حمادة هلال، قرر تأجيل كافة إرتباطاته الفنية حتى يتعافى من هذه الإصابة، ويعتمد الآن على المسكنات لتخفيف الألم الذي يشعر به في ذراعه.

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يذكر أن حمادة هلال، خاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “ابن أصول” مع سوزان نجم الدين وآيتن عامر، ويستعد بعد تعافيه لإحياء عدد من الحفلات في مصر وعدد من الدول العربية.

وسبقه في رمضان الأسبق بمسلسل «قانون عمر»، وشارك في بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محسن منصور، فتوح أحمد، فاطمة ناصر، مصطفى أبو سريع، وتعاون فيه مع المنتج صادق صباح للمرة الثانية بعد مسلسل «طاقة القدر».