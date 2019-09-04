حقيقة هروب صافيناز خارج مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الأيام القليلة الماضية العديد من الأخبار التي تفيد بهروب الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة بصافيناز، من مصر خوفا من السجن.

صافيناز، واجهت الأيام الماضية تهم خدش الحياء وإثارة الغرائز أثناء رقصها، وعادت مرة أخرى لتثير جدلاً واسعاً حول قرار عدم إقامة أي حفلات فنية خاصة أو زفاف بسبب ما وصفته بارتفاع تكلفة تراخيص الحفلات بمصر.

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وردت صافيناز، على الأخبار التي نشرت حول هروبها بشكل غير مباشر وذلك بعد أن نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وظهرت خلالها وهي في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وكانت ترتدي برنس حمام وعلقت عليها بقولها: “ بعض الراحة في الإسكندرية”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض ردا على الأخبار التي نشرت حول هروبها.

كان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حرر محضرًا ضد صوفينار بتهمة نشر الفسق والفجور وتحريض الفتيات على الرقص معها مرتديات البكيني بالساحل الشمالي.

يذكر أن صوفينار شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “أنت حبيبي وبس”، لكنه لم يحقق أي نجاح جماهيري يذكر.