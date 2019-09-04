نانسي عجرم: مصر سبب نجاح أي فنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا مؤخرًا لإطلاق إحدى ماركات العطور الشهيرة في مصر، وعبرت عن سعادتها الدائمة بوجودها في مصر.

وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “بحب مصر ودايما بفرح عندما يكون لدي حفل بها ودائمًا أقول من لم ينجح في مصر فلا يستطيع الوصل لكل الدول العربية”.

نانسي، اصطحبت خلال الحفل ابنتها إيلا معها في الحفل، وأكدت أن الإنسان كل ماكبر بالعمر يظل لديه روح المرح والطفولة، وطبيعي لأن لديها 3 أطفال في سن قريب أن تكون معهم حتى تستطيع مواكبة أعمارهم.

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وعن ميولهم الفنية أكدت أنه ولا واحدة منهن تفضل الفن ولكن ابنتها إيلا تمتلك صوتًا حلوًا وتغني أغلب اغانيها مثل “شخبط شخابيط”، و “يا بنات”، موضحة أنه بسبب الانجاب هذا العام لم تستطع السفر لقضاء عطلة الصيف برفقة بناتها وزوجها وكذلك لارتباطها بعدة حفلات ومهرجانات.

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كما عبرت عن اشتياقها لبرنامج “أراب أيدول”، مؤكدة ان سبب حبها لبرنامج “ذا فويس كيدز”، هو لارتباطها الكثير بالأطفال، وأنها تجد نفسها معهم.

نانسي، أوضحت موقفها من المشاركة في عمل سينمائي قائلة: “إنها بعيدة عنها لأنه لا يوجد لديها وقت كافي لذلك”.