نيكول سابا آخر انطلاق في رحلة رومانسية مع زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في رحلة رومانسية برفقة زوجها، النجم يوسف الخال، وحرص الثنائي بمشاركة محبيهما بمقطع مميز من أجواء أجازتهما.

نيكول وزوجها اختارا تركيا، لقضاء أجازتهما الصيفية، وقد ظهرت الفنانة اللبنانية في فيديو مع الخال على متن قارب في بحيرة بمدينة أنطاليا آخر انطلاق، حيث بدت بطلّة مثيرة رغم تخليها عن الماكياج تماماً، معتمدة تسريحة شعر «كيرلي»، في الوقت الذي منحت فيه يوسف قبلة حميمية، عكس الأجواء الرومانسية التي يعيشها الزوجان هناك.

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يُذكر أن الفنان اللبناني يوسف الخال كان قد احتفل بزفافه على الفنانة نيكول سابا، بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما الأولى والوحيدة «نيكول» عام 2013.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «صورة سيلفي» آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.