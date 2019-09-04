ديمة بياعة تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأكبر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية ديمة بياعة بعيد ميلاد نجلها الأكبر «ورد»، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها.

ديمة نشرت صورة لافتة، جمعت فيها لقطات مميزة لورد من مراحل عمرية مختلفة، وكتبت معلقة عليها: «اد عليك يا وردة عمري وأول فرحتي، الله يحميلي ياك وشوفك بأعلى المراتب، يا روح الروح يا ورد»، حيث تلقت الفنانة السورية تهاني متابعيها، متمنيين لنجلها حياة سعيدة وناجحة.

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يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.

من ناحية أخرى، شاركت ديمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.