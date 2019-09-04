القبض على المغنية بوسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الشرطة القبض على المغنية المصرية بوسي في منزلها بمنطقة التجمع الخامس، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية صادرة ضدها ضدها.

وتعود تلك القضايا إلى الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق، إذ حررت له عدداً من الشيكات تبين أنها من دون رصيد، فأقام ضدها قضية حصل فيها على حكم بحبسها.

ويعرض لبوسي حاليا فيلم “أنت حبيبى وبس”، مع الفنانين محمود الليثي ومحمد ثروت.

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يذكر أنه كان قد صدر ضد المطربة بوسي حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

بوسي، كانت قد اتهمت زوجها بتزوير الشيكات المقدمة من طليقها للنيابة وخضعت أكثر من مرة لتدقيق صحة التوقيع داخل المحاكم.

يذكر أن المنتج محمد السبكي، يعد ن أكثر المنتجين الذين تدخلوا لإنهاء الأزمة بين بوسي تطليقها بالإضافة إلى تدخل عدد كبير من النجوم لحل الأزمة بينهما ولكنها باءت كلها بالفشل.