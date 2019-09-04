حاتم العراقي يتخطى المليون مشاهدة بكليب “أول غرامي”

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق النجم حاتم العراقي نجاحًا ملحوظًا بكليب “أول غرامي” الذي طرحه مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وقد تخطى الكليب المليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

وأكد حاتم العراقي الذي يستعد لمجموعة من الأعمال الغنائية والإعلامية أنه سعيد بهذا التجاوب الجماهيري والإهتمام بأغنياته، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا من أجل المحافظة على اللون والأسلوب الغنائي العراقي الذي يحبه الجمهور”.

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أغنية “أول غرامي” من كلمات الشاعر يوسف السوداني، ألحان علي بدر وتوزيع محب الراوي، وماسترنغ بشار البد، وطرحت ضمن أغنيات الميني ألبوم الأخير “حاتم العراقي 2019” من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

لمشاهدة كليب “أول غرامي”: