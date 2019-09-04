الصدفة تجمع بين فارس كرم وجورج قرداحي على متن الطائرة – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: جمعت الصدفة كل من النجم اللبناني فارس كرم والإعلامي اللبناني جورج قرداحي على متن طائرة. ونشر فارس كرم صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق إنستغرام مع جورج قرداحي وهما على متن طائرة بطريقهما إلى مصر. وكتب فارس معلقاً على الصورة: “بطريقي لمصر الحبيبة لإحياء فرح الليلة وكانت صدفة حلوة اني التقيت بالإعلامي الصديق جورج قرداحي”. على صعيد آخر، طرح فارس كرم، مؤخرًا كليب أغنية “سمع”، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أغنية “سمع” من ألبوم فارس الأخير، الذي حمل عنوان (44:36)، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ أمّا الكليب فهو من إخراج هاس غدار.

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