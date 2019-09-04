جاستن بيبر يعترف بتعاطي المخدرات: النجومية سبب اكتئابي

كشف المغني الكندي جاستن بيبر عن تقلبات كثيرة عرفها مع انتقاله من مرحلة المراهق المحبوب إلى مرحلة "الشخص الأكثر عرضة للسخرية والأحكام والكره في العالم".

وجاء كلام المطرب الشاب بعدما طغت مشاكله على إنتاجه الموسيقى، فقد واجه متاعب قضائية من بينها رمي البيض على منزل أحد جيرانه وقيادة سيارته بسرعة كبيرة في ميامي.

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وقال المغني، في رسالة طويلة عبر "أنستقرام"، إن النجومية التي حققها وهو فتى تسببت بإصابته بالاكتئاب وفقدانه للتواضع ما أدى إلى تعاطيه المخدرات وإلى شعوره "بالامتعاض وعدم احترام النساء والغضب"، وأوضح: "أصبحت بعيدا عن جميع الذين يحبونني وكنت أختبئ وراء الشخص الذي أصبحت".

وذكر بيبر: "كان الجميع يقومون بالأشياء نيابة عني، لذا لم أتعلم المسؤولية"، مشددا على أنه في سن الـ18 "لم أكن أملك أي مهارات في العالم الحقيقي رغم ملايين الدولارات التي أملكها وإمكانية حصولي على كل ما أريد".

وقال المطرب، في رسالته إن زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين ودعم أصدقائه وإيمانه أمور ساعدته على إعادة حياته إلى مجراها الصحيح، وأضاف: "لحسن الحظ أنعم علي الله بأشخاص رائعين يحبونني لشخصي. أقول ذلك لأؤكد لكم أن تواصلوا الكفاح حتى لو كان الوضع سيئا".

كان بيبر قطع بشكل مفاجئ جولته الفنية في 2017 وقال في وقت لاحق إنه يريد أن يعالج "نقاط الضعف" في شخصيته، فيما أعلنت الصين أنه شخص غير مرغوب فيه لإقامة حفلات على أراضيها بسبب "سلوكه السيئ"، مشددة على أنه يحتاج إلى النضج.