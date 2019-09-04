بتقنية "ديب فيك".. توم كروز لرئاسة أمريكا 2020

حقق فيديو للمثل الأمريكي توم كروز مصنوع بتقنية "ديب فيك"، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله الكثيرون ظنا منهم أن كروز سيرشح نفسه للانتخابات الأمريكية 2020.

وحصد الفيديو الذي صوّر توم كروز على طريقة أفلام الأكشن، أكثر من 1.7 مليون مشاهدة على يوتيوب، ليثير التساؤلات الكثيرة في الأيام القليلة الماضية عن صحة ترشحه للانتخابات الأمريكية المقبلة على غرار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الذي كان يعمل ممثلاً قبل اتجاهه إلى السياسة.

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تم مونتاج الفيديو على غرار أفلام الأكشن التي شارك فيها توم كروز، بل أن بعض اللقطات مأخوذة بالفعل من أفلام سابقة للممثل، ولكن النظارة الشمسية كشفت الخدعة والممثل البديل.

وحسب موقع "جينت سايد"، فإن مقطع الفيديو في الواقع محاكاة ساخرة لواقع الانتخابات الأمريكية، أما الرجل الذي ظهر قريب الملامح من الممثل توم كروز وجسد شخصيته، فهو الممثل الأمريكي مايلز فيشر.

وتقنية "ديب فيك" التي استخدمها فيشر، هي تقنية مماثلة لبرنامج فوتوشوب الشهير، ولكن بدلاً من العمل على الصور الثابتة فإنّ العمل يكون على فيديوهات ومقاطع مصورة، ولا يبدل البرنامج الوجه فحسب بل يطابق التعبير أيضا، وإذا كان شكل جسم الشخص مشابها للشخصية، فيمكن أن يبدو الفيديو الزائف حقيقيا جدا ولا يمكن تمييزه بسهولة.