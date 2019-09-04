فن ومشاهير

الإبداع اللبناني يجمع نادين لبكي وميريام اوزرلي في مهرجان فينيسيا

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Sep 04, 2019

بفستان أسود مميز من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، أطلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا للافلام. البساطة الموجودة في الفستان جعلته ملفتًا ومميزًا، حيث جاء باللون الاسود مع فتحة عند الصدر وعلى الاكمام، وقماشة شفافة غطت الكتفين الى اسفل اليدين.

اما في ما يتعلق بتسريحة الشعر فجاءت طبيعية بسيطة، حيث عودتنا نادين باطلالاتها في كافة المناسبات على البساطة والطبيعية، بعيدًا عن المبالغة في التبرّج والتزيّن، الامر الذي انعكس ايضًا على مكياجها الخفيف والناعم، متناسبًا مع اطلالتها بشكل عام.

من ناحية اخرى، لفتتنا اطلالة الممثلة التركية مريم اوزرلي، التي تألقت في المهرجان بفستان طويل من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد. الفستان جاء باللون “البيج”، مليء بحبات الخرز التي أضافت عليه رونقًا وتميّزا، كما أرفقته مريم بتاج من نفس اللون على شعرها، أعطاها إطلالة الاميرات بشكل ملفت وجذاب.

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