فايسبوك يختبر نموذجًا لإخفاء عدد الإعجابات

مقالات مختارة: اكتشفت مهندسة صينية أن موقع فايسبوك يختبر نموذجًا أوليًا لإخفاء عدد الإعجابات التي يتلقاها المنشور، حفاظًا على الصحة العقلية للمستخدمين وتقليل الهوس بجمع الإعجابات.

وبحسب “بي بي سي نيوز” عثرت خبيرة التكنولوجيا الصينية جين مانشون وونغ، على كود جديد مخصص لنظام أندرويد يمكنه إخفاء عدد الإعجابات لكل منشور، لكنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

واختبرت شركة فايسبوك الكود الجديد على تطبيق انستغرام لنشر الصور، في سبع دول بالفعل، بما في ذلك كندا والبرازيل، والذي يسمح لصاحب الحساب فقط برؤية عدد الإعجابات التي حصدها منشوره، دون غيره من المستخدمين.

Advertisements

ورفضت شركة فايسبوك التعليق على هذه الأنباء.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن الضغوط التي تسببها الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية، وخاصة عند الشباب.

وكتبت المهندسة الصينية مدونة عن اكتشافها، وأكدت فيها أنها لا تعمل لصالح شركة التكنولوجيا العملاق فايسبوك.

وقالت: “يحتاج الأمر إلى وقت لتطوير الميزات التجريبية ومراقبتها وفحصها وإصدارها”. وأضافت: “الميزات التجريبية يمكن أن تأتي وتذهب. لكنني متأكدة من أن إخفاء عدد إعجابات الجمهور ستكون ميزة مفيدة لمجموعة كبيرة من المستخدمين”.