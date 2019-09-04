هل فقدت بريتني سبيرز حضانة ابنيها؟ إليكِ قرار المحكمةَ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصّل الثنائيّ بريتني سبيرز وكيفن فيدرلاين إلى اتّفاق جديد خاصّ بحضانة ابنيهما، وذلك في خِضّم صراع الوصاية الذي مازالت تخوضه بريتني.

وعلمت مواقع أمريكيّة أنّه تمّ تقديم اتفاقيّة مكتوبة رسميّة بشأن تعديل وضع حضانة الأطفال يوم الأربعاء الماضي، الموافق لـ 28 من أغسطس، كما ورد في الأوراق والمستندات التي تنظرها حالياً المحكمة العليا في لوس أنجلوس بالولايات المتّحدة.

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وكشف مصدر مقرّب من الزّوجين السّابقين عن أنّ كيفن، 41 عامًا، سيستقبل شون بريستون، 13 عامًا، وجايدن جيمس، 12 عامًا، 70% من الوقت، في حين ستقضي بريتني، 37 عامًا، معهما الوقت المتبقّي ونسبته 30%.

وطبقًا لما ذكرته تقارير بهذا الصّدد، فإنّ اتّفاق الحضانة السّابق كان يقضي بتوزيعهما الوقت مع ابنيهما بنسبة 50 إلى 50%.

وقضت المحكمة في الوقت ذاته بإلزام بريتني بدفع مبلغ قدره 100 ألف دولار إلى كيفن، كتعويض عن بعض الرّسوم والمصاريف.