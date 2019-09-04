أحلام تفتح النار من جديد على أصالة وتتهمها بإثارة الجمهور ضدها

فتحت الفنانة الإماراتية أحلام النار من جديد على الفنانة السورية أصالة نصري، لافتةً إلى أنها تعمّدت عمل حظر "بلوك" لها، وإلغاء متابعة حسابها على مواقع التواصل لأنها لا تستحق أكثر من ذلك بالنسبة لها وفق قولها، ووجّهت أحلام في تصريحات تلفزيونية، رسالةً لأصالة، قائلةً: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك"، وتابعت :"أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة وآخر السطر.. ليه هعمل متابعة "فولو" لشخص عم بيقول للعالم والإعلام اني بحرض حدا ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام".

وأضافت:" أصالة عايزة تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب "كورنر" وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا اجرأ منك".

وتابعت: "وبدي اقولها لو هي عندها شوية جرأه.. وهي فعلا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين الي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة".

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واستطردت:"هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إنه فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل".

أمّا عن إمكانية حدوث صلح بينهما، قالت: "على شو؟.. لما وحده في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب لازم تكوني متصالحة مع نفسك حبي حالك واتركي عنك الكره والحقد والحسد.. انتي نجمه وعندك جمهورك ناس بتحبك ليش بتحسسي العالم انه فيه شي ناقصك.. انتي مافي شيء ناقصك.. حسي بقيمة نفسك عشان توصلي قيمتك للناس".

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وأخذت الأزمة بين أحلام وأصالة منحنًى تصاعديًا جديدًا بعد هدوء لم يستمر طويلًا، حيث تواجد الثنائي، منذ أيام في السعودية لإحياء حفليهما في مهرجان سوق عكاظ بالطائف.

وكان من المقرّر تواجد أحلام وأصالة في الفندق نفسه المخصص لإقامة الفنانين فيه، إلاّ أن اللجنة المنظمة لموسم الطائف اضطرت إلى تلبية رغبتيهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.

وكان قد نشب خلاف حاد بين الثنائي مؤخرًا على خلفية مرض الإعلامية فجر السعيد، حيث تبادلتا تغريدات مضادة انتهت بحظر بعضهما بعضًا من كل مواقع التواصل الاجتماعي.

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