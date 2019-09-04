إعلامية تواجه منة عرفة بطفلة بعد شائعة إنجابها "

استضافت الإعلامية دعاء صلاح في برنامجها "إنتي الأقوى" والذي يعرض على شاشة قناة المحور الفنانة الشابة منة عرفة والطفلة التي ترددت الشائعات عنها مؤخرا بأنها ابنة "منة"، وتباين الشبه الكبير بين الطفلة ومنه الذي حرصت على مداعبتها واللعب معها.

وحرصت دعاء صلاح أن تظهر الطفلة وهي ابنة إحدى صديقات منة عرفة وبسبب التشابه الكبير بينهما تعرضت إلى شائعات منذ فترة أنها تزوجت وأنجبت طفلة.

وقالت "منة":" دي مش بنتي.. والله العظيم أنا لسة متجوزتش ودي ابنة صاحبتي دعاء، وأنا حجبلكم مامتها الحقيقية علشان تصدقوا".

كما ردت "منه" أثناء لقائها ببرنامج على بعض الشائعات التي تعرضت لها وأيضا عن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها في أحد الشوارع.

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يذاع برنامج انتي الأقوى يوميا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة

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