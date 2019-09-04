أحمد فلوكس يوجه رسالة تحذيرية بسبب هنا شيحة

القاهرة - لايف ستايل
وجهه الفنان أحمد فلوكس رسالة تحذيرية لكل شخص يتعرض لحياته الشخصية خاصة فيما يتعلق بانفصاله عن هنا شيحة.
وقال "فلوكس" خلال لقائه ببرنامج the insider بالعربي المذاع عبر شاشة قناة دبي:" أي تطاول على هنا أو على أي شخص أعرفه وبيني وبينه عشره مش هسكت"
وأضاف أنه ليس شرطا لأن هناك انفصالا أن يكون هناك عداوة، متابعا: " أنا بحب هنا جدا وبحب أهلها جدا اللي مابينا أكبر من أي شيء".
شارك أحمد فلوكس مؤخرا في فيلم الممر بجانب أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وهو من إخراج شريف عرفة.
جدير بالذكر أن برنامج the insider يذاع يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة دبي
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