القبض على المطربة الشعبية بوسي بسبب "شيكات بدون رصيد"

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية بوسي، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

القضايا والأحكام النهائية التي صدرت ضد المطربة الشعبية بوسي بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.

كانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشادات والخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

يذكر أن المطربة الشعبية بوسى يعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "أنت حبيبي وبس"، ويشاركها بطولته المطرب الشعبي محمود الليثي والممثل الكوميدي محمد ثروت، والفنانون هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، للمنتج أحمد السبكي.

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