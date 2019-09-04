القاهرة - لايف ستايل
ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية بوسي، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.
القضايا والأحكام النهائية التي صدرت ضد المطربة الشعبية بوسي بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.
كانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشادات والخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين.
يذكر أن المطربة الشعبية بوسى يعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "أنت حبيبي وبس"، ويشاركها بطولته المطرب الشعبي محمود الليثي والممثل الكوميدي محمد ثروت، والفنانون هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، للمنتج أحمد السبكي.
قد يهمك ايضاً:
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المطربة الشعبية بوسي بسبب "شيكات بدون رصيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.