سلمى حايك تحتفل بذكرى ميلادها الـ53 بالـ "بيكيني"

احتفلت النجمة المكسيكية العالمية سلمى حايك، بذكرى ميلادها الـ53، ونشرت صورة لها بالـ”بيكيني” الازرق.

وأوضحت أنها تزداد جمالا كلما تقدمت في العمر، ولكن هناك شيئاً واحداً يزعجها من ذلك، وهو ضعف نظرها، لأنها لم تعد تستطيع القراءة من دون الاعتماد على النظارات وهذا أمر محزن بالنسبة لها.

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