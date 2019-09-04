شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: عامل غنوة كلامى ولحنى لـ"إليسا".. شوف ردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامى جمال لجمهوره عن مفاجأة يعدها للفنانة إليسا فى ألبومها الجديد، معبرا عن سعادته للعمل مع ملكة الإحساس إليسا.

وكتب رامى جمال، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشى أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامى ولحنى"، ومن جانبها ردت إليسا على رامى جمال، قائلة: "والأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد.

وآخر أعمال رامى جمال أغنية "البرد" التى حققت نجاحا كبيرا، وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعاً فى لندن، وهى: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير"روبى براينت"، و"زاك سانى".