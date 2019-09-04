شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: الوقوف أمام فتحى عبد الوهاب سلطنة.. "عبقرى وأسطى تمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان شريف دسوقى، الحائز على جائزة أحسن ممثل فى النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن فيلم "ليل خارجى"، ذكريات وقوفه أمام الفنان فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "لمس أكتاف" الذى عرض فى موسم رمضان الأخير من بطولة ياسر جلال، مشيدًا بأداء عبد الوهاب قائلا: "التمثيل مع الراجل ده سلطنة".

وعن كواليس المشاهد التى جمعته مع النجم فتحى عبد الوهاب قال لـ"الخليج 365" إنه بعد أول بروفة جمعتهما أثنى على أدائه، لافتا إلى أن النجم فتحى عبد الوهاب ابن للمسرح ولم يكن طريقه سهلا، مؤكدا: "عبقرى وأسطى تمثيل".

وتمنى دسوقى إعادة التجربة مرة أخرى بالوقوف أمام النجمين الكبيرين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب خاصة أن التجربة ممتعة وتستحق.

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وكشف مسلسل "لمس أكتاف" الجوانب الخفية فى عالم تجارة المخدرات والمدمنين، ودق مؤلفه هانى سرحان ناقوس الخطر محذرًا من كارثة تتمثل فى "الأدوية غير المجدولة"، موضحًا أنه حرص على تقديم الرسالة من خلال مسلسله الرمضانى "لمس أكتاف"، لتكون واضحة وصريحة أمام الجمهور، كى يحذروا منها، ويحافظوا على أولادهم من مخاطرها.

وحقق مسلسل لمس أكتاف نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.