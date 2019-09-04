وفاة 4 من أبنائه بنفس المرض وتعليم سعاد حسني.. حكايات إبراهيم سعفان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في مثل هذا اليوم، 4 سبتمبر 1982، رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي إبراهيم سعفان، حين لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز 58 عامًا، تاركًا أعمالاً خلدته في قلوب محبيه.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- الفنان إبراهيم سعفان، من مواليد 13 سبتمبر 1924 بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية.

قال الفنان سمير غانم في حواره في برنامج "واحد من الناس"، إن الفنان إبراهيم سعفان صديقه المقرب، مشيرا إلى أنه حين كان يتشاجر مع أحد كان إبراهيم سعفان يردد "بتتخانقوا مع مين دا أبوه لواء".

سمير غانم

- قال الناقد طارق الشناوي في برنامج "صباحك مصري" إن الفنانة إبراهيم سعفان كان هداف قادر على تسجيل هدف في أقل من ثانية، مشيرة إلى أن إبراهيم سعفان كان من أوائل مدرسي سعاد حسني للغة العربية، حيث عهد إليه عبد الرحمن الخميسي تعليمها القراءة والكتابة.

طارق الشناوي

- تضاربت رغبته مع رغبة والده في الدراسة، فقرر أن يلتحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بناء على رغبة والده، وبعدها تقدم للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1951.

- بعد الانتهاء من الدراسة، التحق "سعفان" بفرقة نجيب الريحاني المسرحية.

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- أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل ويخرج عدد من المسرحيات، مما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة، وفقا لتصريح نجله محمد في حوار تليفزيوني قديم.

- يعمل نجله "محمد"، وهو أصغر أبنائه، عازفا للقانون بدار الأوبرا المصرية.

- من أهم أعماله "30 يوم في السجن"، ومسرحية "الدبور"، و"أونكل زيزو حبيبي"، و"مذكرات الآنسة منال"، و"سفاح النساء"، و"ميرامار"، و"أزمة سكن".

- أكد نجله محمد أنه لم يشاهد أي عمل من أعماله، ما عدا مسلسل "عاشق الربابة"، الذي كان يعتبره أهم عمل في مشواره الفني، وكان يحب هذا العمل كثيرا.

- قال نجله محمد إن من أقرب أصدقائه: سيد زيان، فريد شوقي، ومحمد شوقي، ومظهر أبو النجا، وضياء الميرغني.

- وذكر عازف القانون محمد سعفان، في برنامج "مصر جميلة" على القناة الثانية، أن أصعب المواقف التي مرت في حياة والده، هي وفاة 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد وفتاة بسبب إصابتهم بالجفاف، وبعدما أنجبت زوجته مرة أخرى أطلق على المولودة الجديدة اسم "رضا"، وبعدها أنجب 4 أبناء آخرين.

إبراهيم سعفان

- قال عنه الكاتب الكبير أنيس منصور، في مقال نٌشر بصحيفة الأخبار: "سر لمعان إبراهيم سعفان منذ أول لحظة هو التصاقه الشديد ببيئته الريفية، وهي سر عبقريته".

- حكى الفنان محمود الجندي خلال حواره في برنامج "بيومي أفندي" عن موقف جمعه بالفنان إبراهيم سعفان في اليونان، إنه أثناء تصوير مسلسل في اليونان لتلفزيون عجمان، مشيرًا إلى أنه كان يريد الذهاب لفندق "برزيدنت" لمقابلة أحد أصدقائه، وأن "سعفان" ذهب للفندق ولم يكن يعلم أي كلمة إنجليزية فتاه باليونان، فوقف في وسط الميدان، وأذن لكي يعثر عليه الناس، فرأه شخص يوناني، ووصف له الطريق، وحين دخل إبراهيم سعفان للفندق، ظل يبكي قائلاً: "علموا أولادكم اللغة".

- توفي الفنان الكبير في 4 سبتمبر 1982، أثناء تواجده بإمارة عجمان الإماراتية لتصوير أحد المشاهد، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة.