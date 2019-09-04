محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال دورته الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.
وقال عمرو عابد في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد جدًا بعرض الفيلم لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات مهرجان عالمي وكبير مثل الجونة السينمائي".
وكشف عمرو عن تفاصيل الفيلم موضحا: " تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، نرصد خلالها بعض القضايا الاجتماعية التي يعيشها الشباب من خلال عرض حياة الشخصيات وأحلامهم".
وتابع: "الفيلم يضم تسع أغنيات، تقوم بربط حكايات الشخصيات بعضها ببعض".
وأضاف: " الفيلم استغرق تصويره ما يقرب من عامين، حيث بدأ التصوير في 2017".
وأضاف: "الفيلم أخر سيناريو كتبته الراحلة نادين شمس، ومن إخراج تامر عزت، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم المطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، سلمى حسن، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، وحنان سليمان.
ويعرض الفيلم بالمهرجان في قسم "خارج المسابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه في "الجونة السينمائي".. عمرو عابد يكشف تفاصيل "لما بنتولد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.