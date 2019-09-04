قبل عرضه في "الجونة السينمائي".. عمرو عابد يكشف تفاصيل "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال دورته الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وقال عمرو عابد في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد جدًا بعرض الفيلم لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات مهرجان عالمي وكبير مثل الجونة السينمائي".

وكشف عمرو عن تفاصيل الفيلم موضحا: " تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، نرصد خلالها بعض القضايا الاجتماعية التي يعيشها الشباب من خلال عرض حياة الشخصيات وأحلامهم".

Advertisements

وتابع: "الفيلم يضم تسع أغنيات، تقوم بربط حكايات الشخصيات بعضها ببعض".

وأضاف: " الفيلم استغرق تصويره ما يقرب من عامين، حيث بدأ التصوير في 2017".

وأضاف: "الفيلم أخر سيناريو كتبته الراحلة نادين شمس، ومن إخراج تامر عزت، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم المطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، سلمى حسن، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، وحنان سليمان.

ويعرض الفيلم بالمهرجان في قسم "خارج المسابقة".