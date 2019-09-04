تراند اليوم : بعد إصابتها بورم في المخ .. زوج فنانة شهيرة: هذا ما يحدث لها داخل غرفة المستشفى...

كشف المنتج جمال سنان عن طبيعة الحالة الصحية لزوجته بعد خضوعها لجراحة دقيقة في المخ.

وقال "سنان" في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي: "زوجتي الفنانة ماجي بو غصن بخير ، وقد خضعت لجراحة إزالة ورم حميد بالمخ ، وتم الأمر بنجاح".

وأضاف: "حالتها النفسية جيدة وأحيانا تنتابها بعض نوبات الضيق لكننا نحاول التخفيف عنها أنا وجميع أسرتها".

وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واتي استمرت 5

ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها

الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.

