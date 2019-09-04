إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ ” حزب الله ” في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - نشر الجيش الإسرائيلي في تغريدات عبر موقع ” تويتر ” لقطات التقطتها الأقمار الصناعية والتي رصدت مصنعا لصناعة صواريخ دقيقة التوجيه تابعة ل ” حزب الله ” في لبنان .
وكتب في تعليقه على تلك اللقطات قائلا : ” صورة تساوي ألف صاروخ ” .
وقال الجيش الإسرائيلي أن هذه الصواريخ تعتمد على آلات إيرانية في صناعتها .. حيث تسعى إيران إلى تحويل حزب الله إلى أول جماعة إرهابية في العالم تمتلك صواريخ موجهة دقيقة .. ولكنهم لن يسمحوا لهم بذلك .
وأشار الجيش الإسرائيلي أن المصنع يقع في بلدة ” النبي شيت ” الموجودة في منطقة سهل البقاع .
وكذبت إسرائيل ما قاله ” حسن نصر الله ” الأمين العام لحزب الله يوم السبت الماضي عن عدم امتلاك الحزب لصواريخ ثقيلة .. وقالت في تغريدة لها : ” حان الوقت لفضح الإرهابي المختبئ في المخبأ ” .
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