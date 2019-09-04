شكرا لقرائتكم خبر عن #كيف_نخفي_حبنا.. أغنية المطرب اليمني محمد عبده تحرك عواطف المغردين والان مع التفاصيل

أثارت كلمات أغنية الفنان السعودي من أصل يمني محمد عبدو اختلفنا "كيف نخفي حبنا والشوق فاضح"، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أصبح هاشتاق #كيف_نخفي_حبنا تريند على موقع تويتر.

وعبر المغردون عن طريق كلمات الأغنية عن عواطفهم وأحاسيسهم بطرق مختلفة.

وكلمات الأغنية فيما يلي، مع الإشارة إلى أنها من كلمات أسير الشوق، وألحان محمد عبده:

إختـلفنا مين يــحــب الــثـــانـــي أكــثــر,

و إتـفــقـــنــا إنـك أكــثــر و آنـا أكـثـر,

من عدد رمـل الصحــاري و من المطر أكثر و أكثر.

كـيــف نـخــفـي حـبــنـا و الــشــوق فـاضــح,

و فــي مــلامـحـنـا مــن اللـهــفــة مــلامــح,

عاشقين و نبضنا طفل حنــون لو تزاعلـنا يسـامح,

و الـــــهـــــــوى شـــــي مـــــقـــــــدر,

إختـلـفنـا مــن يـحــب الـثـانـي أكـــثــــر...

هنني ياللي جميعـي لـك هنا,حطـني بـآخـر مـداي,

طيرك اللي ما يبي غيرك أنا,ضمــنــي إنـت فضاي.

صــدق إنـي فـيـك مــغــرم, فـيك مـغـرم فـيـك,

و الـحياة إيـش الـحـيــاة, إلا مـشاهـد ناظريك.

يــا نـهـار لـو تـغـيــب الــشــمــس واضـــح,

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كـيــف نـخــفـي حـبــنـا و الــشــوق فـاضــح,

و فــي مــلامـحـنـا مــن اللـهــفــة مــلامــح

عاشقين و نبضنا طفل حنــون لو تزاعلـنا يسـامح,

و الـــــهـــــــوى شـــــي مـــــقـــــــدر,

إختـلـفنـا مــن يـحــب الـثـانـي أكـــثــــر...

يمك دروبي و كل الناس يـدروا بـي و أنــا أدري,

كل قلب له حبيبــه و إنــت مـحـبـوبـي و تـدري,

من عيونك صـعـب تسـرقـني سـواليــف البــشـــر,

و أنـا النـظــر و إنــت لـعـيــوني النــظــر,

و الـهـيـام اللي سـكـن فـيـنا تـعـدانا و كبر,

صــــار مــــثـــل الـــريـــح جــــامـــــح,

كـيــف نـخــفـي حـبــنـا و الــشــوق فـاضــح,

و فــي مــلامـحـنـا مــن اللـهــفــة مــلامــح

عاشقين و نبضنا طفل حنــون لو تزاعلـنا يسـامح,

و الـــــهـــــــوى شـــــي مـــــقـــــــدر,

إختـلـفنـا مــن يـحــب الـثـانـي أكـــثــــر