مطالبة رسمية بتجريد الأمير هاري وميغان ماركل من لقبي دوق ودوقة ساسكس

متابعة بتجــــــــــــرد: أفاد موقع “دايلي مايل” البريطاني أن مجلس مدينة برايتون في مقاطعة ساسكس، سينظر في مطالبة بتجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبي “دوق ودوقة ساسكس”.

فقد قام عدد كبير من السكان بالتوقيع على عريضة تطالب بسحب اللقب من الثنائي الملكي، معتبرين أن إطلاق لقب باسم مقاطعتهم “أمر غير أخلاقي ولا يظهر أي احترام”.

وأنشأت هذه العريضة في يوليو/تموز الماضي، حيث قام 1700 شخص بالتوقيع عليها، الأمر الذي دفع مجلس المدينة للموافقة على مناقشتها،لأن المجلس يكون ملزماً بمناقشة أي عريضة تحظى بأكثر من 1200 توقيع.

وتسعى هذه المطالبة الشعبية الى وقف استخدام الألقاب الملكية في الوثائق الرسمية، وعدم منح حاملي الألقاب أي امتيازات أعلى من امتيازات المواطنين العاديين.

يذكر أنه لا يمكن للمجلس تجريد هاري ميغان من لقبهما، وذلك لأن الملكة إليزابيث هي من قدمتهما لهما، ولكن العريضة تدعو المسؤولين إلى التوقف عن وصفهم بـ”الساسكس” في الوثائق الرسمية.