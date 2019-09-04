جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالمايوه تحت شعار “شباب إلى الأبد”

متابعة بتجـــــــــــــرد: شوهدت المطربة العالمية “جينيفر لوبيز” وهي تستعرض رشاقتها على متن يخت أثناء استمتاعها بعطلة صيفية برفقة خطيبها نجم البيسبول السابق “أليكس رودريغيز” على شواطيء سانت تروبيز اليوم.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن “لوبيز” التي حصلت على دور جديد تعود به إلى شاشات السينما في فيلم “Hustlers”، كانت تستمتع بأشعة الشمس أثناء ارتدائها زي السباحة الأبيض الذي يكشف جمال جسدها اليافع.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت “لوبيز” موجة من الإعجاب بآخر جلسات التصوير الخاصة بها على الشاطيء، حيث حصدت صورتها أكثر من 800 ألف إعجاب في أقل من ساعة من مشاركتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”.

وفور مشاركة “لوبيز” لصورتها بزي السباحة المنقوش عليه عبارة “Forever Young- شباب للأبد”، توالت التعليقات التي تشجعها وتؤكد استمتاعها بالشباب والجمال حتى بعدما احتفلت بعيد ميلادها الـ50 الشهر الماضي.

وتعتبر عطلة الزوجين بمثابة استراحة للمطربة التي ستظهر قريبا على الشاشة الكبيرة في Hustlers، وهو فيلم من نوع كوميديا الجريمة تدور أحداثه في مدينة نيويورك، حيث تلعب “لوبيز” دور رامونا فيغا، وهي أم عازبة تقوم بتوجيه الفتاة الجديدة ديستني وتساعدها في إعداد عملية احتيال كوسيلة لدعم نفسها.