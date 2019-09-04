أنجلينا جولي تحتفل بعيد العمال برفقة ثلاثة من أبنائها

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهدت النجمة الأمريكية “أنجلينا جولي” برفقة ثلاثة من أبنائها بينما كانت تحتفل بعيد العمال في غرب هوليوود، وهو يوم للاحتفال بالطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في شهر سبتمبر من كل عام.

وخطفت النجمة العالمية وأيقونة الجمال الأمريكية الأنظار أثناء ارتدائها واحد من أرقي تصميمات دار أزياء “The Row” والذي بلغت تكلفته 5211 جنيهًا أسترلينيا.

وفي مقطع فيديو، نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، ظهرت نجمة “Maleficent” برفقة أطفالها أثناء اصطحابهم لتناول الغداء، وسط عدد من المصورين الذين يحاولون التقاط بعض الصور للنجمة التي أعربت عن أنها فخورة بابنها الأكبر “مادوكس” مؤخرًا، بعدما وافق على قضاء عام كامل في كوريا الجنوبية لإنهاء دراسته الجامعية.

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خرجت “جولي” بصحبة كل من باكس 15 عاما، وزهارا 14 عاما، وشيلو 13 عاما، وبدت في حالة معنوية مرتفعة للغاية ومتألقة في ثوب أبيض طويل، مع حزام خصر من الجلد.

وفي آخر لقاء لها، أعربت “جولي” عن أنها لم تتوقف عن البكاء أثناء توديع “مادوكس” الذي التحق بجامعة “يونسي” في سيول الشهر الماضي؛ ولكنها قالت أيضا إنها فخورة به إلى حد كبير.