نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 21 دقيقة مضت التعليقات على مؤسس أوبر يشتري شقة فاخرة بـ 36.5 مليون دولار مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: اشترى المؤسس المشارك لشركة أوبر “ترافيس كالانيك” البالغ من العمر 43 عامًا شقة فاخرة بقيمة 36.5 مليون دولار في نيويورك بعد طرده من الشركة منذ عامين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الشقة من نوع “بنتهاوس” وتمثل أعلى عملية بيع عقار في نيويورك لشهر أغسطس الماضي، وقد صممها المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو، وهي موجودة ببرج زجاجي تم افتتاحه حديثا ويضم مسبحًا واسعًا وتبلغ مساحتها 6734 قدما وتضم أربع غرف نوم و4 حمامات ومطبخ وغرفة معيشة واسعة وغرفة لتناول الطعام وغرفة نوم رفاهية وحجرة ملابس، ويتوافر في المنزل أيضًا نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف و3 شرفات بمساحة 3400 قدم.

وأكدت الصحيفة أن كالانيك اشتهر في عام 2009 عندما شارك في تأسيس أوبر، لمشاركة ركوب الخيل والذي حقق نجاحًا باهرًا ولكنه أجبر على الاستقالة في يونيو 2017 بسبب ضغوط المستثمرين لكنه احتفظ بحصة 7% من أسهم أوبر.

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وقال في استقالته: “أنا أحب أوبر أكثر من أي شيء في العالم وقبلت طلب المستثمرين بالتنحي عنها”.

وأكد مجلس إدارة أوبر، أن كالانيك وضع أوبر، دائما في المرتبة الأولى وهذا قرار جرئ منه يدل على حبه وإخلاصه الشديد للشركة.