"الإسماعيلية للفنون الشعبية" ينطلق بمشاركة 20 فرقة عربية وأجنبية

انطلقت، الثلاثاء، الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في مصر، الذي يعد أحد أبرز مهرجاناتها الفولكلورية؛ إذ يجذب في كل دورة فرقا من أوروبا وآسيا والأمريكتين.

وتلتقي 20 فرقة عربية وأجنبية في الدورة الحالية للمهرجان، الذي أقيم لأول مرة في 1985 ثم توقف عدة مرات، وتنظم المهرجان محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الثقافة.





وبينما دأب المهرجان على الإعلان عن انطلاقه في ديفيله يجوب شوارع مدينة الإسماعيلية تقدم فيه الفرق المشاركة مقتطفات من عروضها أقيم الافتتاح داخل استاد الإسماعيلية، وشاركت في حفل الافتتاح فرق من روسيا ورومانيا واليونان والمالديف والهند وفلسطين وفنزويلا بينما تنضم لاحقا فرقتان من إندونيسيا ولبنان للمهرجان.

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كما شاركت بالافتتاح 11 فرقة تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات مصر وقدمت استعراض "فرحة الإسماعيلية" من إخراج هشام عطوة.





وقدر المنظمون عدد الحاضرين في الاستاد بـ5 آلاف شخص ينتمون إلى فئات عمرية واجتماعية مختلفة، وقال مدير المهرجان، ماهر كمال: "في الأعوام السابقة كنا نستقبل ما يصل إلى 30 فرقة لكننا ومنذ عودة المهرجان مرة أخرى في 2016 نحرص على انتقاء الفرق والعروض المشاركة بشكل دقيق ونحرص على التنوع".

وأضاف: "استضافة عدد كبير من الفرق يحتاج إلى توفير إعاشة وتنقلات وأماكن عرض لائقة لذلك نسير بخطى متأنية حتى يستعيد المهرجان كامل بريقه".

وتقام العروض داخل الإسماعيلية في نادي الدنفاه ونادي الفيروز ونادي الأسرة وحديقة الشيخ زايد وحديقة الغابة، بينما تمتد العروض خارج المدينة إلى فايد والقنطرة غرب والتل الكبير، ويستمر المهرجان حتى 7 سبتمبر/أيلول، حيث يقام حفل الختام في استاد الإسماعيلية أيضا.



