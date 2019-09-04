حاتم العراقي يحقق نجاحًا جديدًا في مسيرته الغنائية، اقرأ التفاصيل

نجاح جديد يضيفه عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية، من خلال “كليب” أغنية “أول غرامي” الذي طرح قبل أيام قليلة متخطياً بنسبة المشاهدة عدد المليون ونصف مشاهدة، وذلك على قناة روتانا في موقع “اليوتيوب” حيث أنهم المنتجين للأغنية والكليب.

Advertisements

وأكد حاتم العراقي، الذي يستعد لمجموعة من الأعمال الغنائية والإعلامية، أنه سعيد بهذا التجاوب الجماهيري والإهتمام بأغنياته، مؤكداً أنه يعمل الكثير من أجل المحافظة على اللون والأسلوب الغنائي العراقي الذي يفضله الجمهور من قبله، واضعاً نصب عينه محبة الجمهور ومتابعته المستمر من خلال جميع وسائل التواصل الإجتماعي في العراق أو الخليج والوطن العربي.

وحمل كليب أغنية “أول غرامي” كلمات الشاعر يوسف السوداني، والحان علي بدر وتوزيع محب الراوي، وماسترنغ بشار البد، وطرحت ضمن أغنيات الميني ألبوم الأخير “حاتم العراقي 2019” من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، متضمناً أربع أغنيات الى جانب أغنية “أول غرامي” وموال واحد، تعاون بهم مع أهم صناع الأغنية العراقية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، حملت العناوين “يفز قلبي” كلمات الشاعر ضياء الميالي، وألحان وتوزيع الفنان حسام كامل، وأغنية “نوم مانمت” من كلمات الشاعر حامد الغرباوي، وألحان حسن فالح، وتوزيع سرمد عز الدين، وأغنية “ماراح أبقى” من كلمات الشاعر حسين الميالي، وألحان أزهر حداد وتوزيع نور هاشم، وأغنية “خبر فرقاك” من كلمات الشاعر زيدون مؤيد والحان علي بدر وتوزيع عثمان عبود، والموال الوحيد “همس الشفايف” من كلمات حيدر الساعدي.