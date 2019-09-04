القبض على المطربة المصريّة بوسي.. وهذه القصّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - داهمت قواتٌ أمنيّة في مصر في ساعة مُبكّرة من صباح اليوم، منزل المطربة المصريّة الشّعبيّة بوسي، الكائن بمنطقة التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث أُلقي القبض عليها لصدور أحكام قضائيّة نهائيّة ضدها.

وتبينَّ بعد القبض عليها أنَّ السّبب وراء ذلك طليقها ومدير أعمالها السّابق فطين، الذي حرّر ضدّها دعاوى قضائيّة بعد تحريرها شيكات له، وتبيّن بعدها أنّها بدون رصيد.

ولكي يضمن طليقها ومدير أعمالها الحصول على حقوقه، اتّخذ المسار القانونيّ الذي أنهته محكمة جنح النزهة في مصر خلال جلساتها، وبينّت أنَّ الفنانة المصريّة بوسي أخلّت باتفاقات قديمة بينها وبين طليقها.

وفي التفاصيل، فإنَّ بوسي رفضت إعطاء طليقها فطين مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها فرفع ضدّها عدّة قضايا، وحصل على أحكام بحبسها.

يُذكر أنَّ المطربة الشعبية بوسي، يُعرض لها في السّينمات حاليًا فيلم "أنت حبيبي وبس"، ويشاركها البطولة المطرب الشّعبيّ محمود الليثي، والفنان الكوميدي محمد ثروت، إضافة إلى هالة فاخر، ونرمين ماهر، ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إنتاج أحمد السبكي.