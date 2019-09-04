خلاف الرّبع قرن بين أحلام وأصالة.. شاهدي تاريخه بالفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما الذي جعل العلاقة بين أحلام وأصالة بين البارد والسّاخن لمدّة ربع قرن بحسب وصف الأخيرة؟

يبدو أنّ بداية الخلاف بدأت بتعبير أحلام عن إستيائها من غناء أصالة باللّون الخليجيّ بشكل غير مباشر عام 2008، ومن هنا بدأت عمليّة الأخذ والرّدّ بين النجمتين من خلال مقابلات تلفزيونيّة.

الخلافات استمرّت، لكنْ تخلّلها عدد من المصالحات العلنيّة أيضًا، حيث ظهرتا معًا في غاية الانسجام عام 2018، أي بعد نحو 10 سنوات من الخلاف الأوّل.

اليوم اشتعلت الأمور بين أحلام وأصالة، وهذه المرّة الرّدود جاءت واضحة من كلتيهما، شاهدي الفيديو وتعرّفي على تاريخ المشاكل بين أصالة وأحلام..