نجمات عربيّات قبلن الزّواج برجال أصغر منهنّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتّجه العديد من النّجمات إلى الزّواج برجال أصغر منهنّ، حيث يُقدم بعضهنّ على تلك الخطوة بدافع الحبّ، وأنهنّ لن يستطعن استكمال حياتهنّ بدون هؤلاء الرّجال، رغم فارق العمر.

آخر هؤلاء النجمات اللاتي تزوّجنَ من رجال أصغر منهنّ، الفنانة المصرية أنغام التي تزوّجت الموزّع الموسيقيّ أحمد إبراهيم، الذي يصغرها بأكثر من 10 أعوام.

وسبقت أنغام الكثير من النجمات في عصرنا الحالي وفي عصور سابقة، أبرزهم على سبيل المثال هيفاء هبي، وسعاد حسني، وغادة عبد الرازق، وتحية كاريوكا.

في الفيديو التالي ستتعرفين على الفنانات اللاتي لم يخشين هجوم الجمهور، وتزوّجنَ من رجال أصغر منهنّ، سواء من الوسط الفنيّ أو خارجه.