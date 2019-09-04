مهرجان القاهرة السينمائي يُكرِّم ممثلا بريطانيًا بمنحه جائزة فاتن حمامة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه سيكرم فنانا بريطانيا، خلال دورته الـ41 المقامة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكتب المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "إنه احتفاء بالسينما والحكي والخيال الاستثنائي... يسعدنا أن نعلن تكريم صانع الأفلام الأسطوري تيري غيليام، الساحر الذي صنع أفلام "مونتي بايثون" و"برازيل" و"12 قردا" وغيرها، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله".

وأضاف المهرجان أنه سيتاح لجمهور السينما وصناعها الاستماع لتيري غيليام، في جلسة نقاشية ستعقد بدار الأوبر المصرية.

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ومن جانبه، قال تيري غيليام لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، عن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي: "إنه لشرف كبير لي أن أحظى بهذه الجائزة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأنا متحمس للغاية لزيارة مصر في نوفمبر /تشرين الثاني لامقبل، للقاء الجماهير وصانعي الأفلام للاحتفال بسرد القصص".

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وقال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمد حفظي، "إن تيري غيليام مخرج سينمائي عبقري له موهبة استثنائية في رواية القصص، إذ أن أفلامه مبتكرة وسامية وتغمر الجماهير بالذهول والحكايات الخيالية. إنه بلا شك أحد العظماء الحقيقيين في السينما. وتمتد مجموعة أعماله البصرية الرائعة لأكثر من 40 عاما".

ويطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اسم الناقد المصري الراحل، يوسف شريف رزق الله، على دورته المُقبلة الـ 41، حيث تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الحالي.

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