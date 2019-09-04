تنانير "الكيلوتس" تظهر مجددًا في خريف 2019 بفضل العلامة الفرنسية "سيلين"

بعد الثورة التي شهدتها ساحة الموضة بفضل انتشار أسلوب الأزياء الرياضية، بدأ نمط الأناقة البرجوازية في الظهور مؤخرًا والمقتبس من أيقونتي الموضة الفرنسية كاثرين دينوف، وستيفان أودران، وقد بدأ الاتجاه بالظهور بفضلِ العلامة الفرنسية "سيلين" التي قدّمت مجموعةً من بدلات التويد والبلوزات والأوشحة المطبّعة والسترات والتنانير ضمن مجموعتها لموسم خريف 2019.

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ومن بينِ أبرزِ القطع التي لفتت الانتباه تنانير "الكيلوتس" التي قدّمها المصمم هيدي سليمان، في أقمشة مقتبسة، وهي عبارة عن هجين بين التنورة الميدي وبنطلون "الكيلوتس" القصير، وهو نمط ابتكره المصمم الفرنسي بول بوارت في العقد الأول من القرن العشرين للنساء الحديثات اللاتي يتنقلن بالدراجة الهوائية، وقد اشتُهرت تنانير الكيلوتس في فترة السبعينات حيث ظهرت في مجلة فوغ.

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ويمكنك ارتداء هذه التنانير بسهولةٍ مع قميص كلاسيكي وبلوزة صوفية أو سترة عملية وزوج من البوت الجلدي.

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