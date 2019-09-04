شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ضيفة شرف "نوستاليجا" مع خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة نيللى كريم كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر، حيث تظهر بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث.

الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الإسم النهائى للعمل، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى ومشوق حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

يذكرأن الفنانة نيللى كريم يعرض لها حاليا فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2"، من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى وآخرون، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وحقق العمل نجاحاً جماهيريا كبيرا حتى الآن، حيث تقترب إيراداته من الـ 95 مليون جنيه.