شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب سنوات.. محمد محيى يطرح ألبومه الجديد بـ"قضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب محمد محيى طرح ألبومه الجديد، والذى يعود به بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهى من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش".. وغيرها.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.