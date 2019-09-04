كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:39 صباحاً - لحظة الصدمة في مشهد الفرح الصاخب، يكون الفنان واقفًا على المسرح مُشعًّا بالحركة والمشاركة ثم فجأة يهوي، ولا يعرف حتى الذين حوله ما الذي حصل.
وما بين انشغالهم بالاطمئنان عليه، وقلق الجمهور انتظارًا لمعرفة ما حدث يتوسع التكهّن بأسباب سقوط هذا النجم: هل هو الفستان؟ أم الحذاء والكعب العالي؟ أم هي العين التي ربما أصابته؟
البعض ممن تعرضوا للسقوط استطاعوا النهوض واستدراك الموقف والغناء مجددًا كأنّ شيئاً لم يكن، وبعضهم استبدل الغناء وقوفًا بالجلوس على الكرسي، لكن أصعبهم كان من اضطروا لنقله إلى المستشفى وإلغاء الحفل
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط الفنانين على خشبة المسرح.. هل السبب الفستان؟ أم الحذاء؟ أم الإصابة بالعين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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