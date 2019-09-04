كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:39 صباحاً - أعرب الفنان ناصيف زيتون عن سعادته بالنجاح الذي حققه في مهرجان قرطاج، مؤكدًا بأنه كان حريصًا أن تكون والدته شاهدة على تألقه.
ولفت زيتون خلال لقائه مع “فوشيا” إلى أنه حاول أن يكون على طبيعته في الـ “challenge” الذي أطلقه لأغنية سلّمي، مستطردا بالقول:” تقبلت كل الانتقادات باستثناء قلة الاحترام التي بدرت من قبل البعض”.
وتطرق ناصيف زيتون خلال المقابلة للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون: تقبلت كل الانتقادات باستثناء قلة الاحترام.. ولهذا نشرت صورة أمي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.