ناصيف زيتون: تقبلت كل الانتقادات باستثناء قلة الاحترام.. ولهذا نشرت صورة أمي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:39 صباحاً - أعرب الفنان ناصيف زيتون عن سعادته بالنجاح الذي حققه في مهرجان قرطاج، مؤكدًا بأنه كان حريصًا أن تكون والدته شاهدة على تألقه.

ولفت زيتون خلال لقائه مع “فوشيا” إلى أنه حاول أن يكون على طبيعته في الـ “challenge” الذي أطلقه لأغنية سلّمي، مستطردا بالقول:” تقبلت كل الانتقادات باستثناء قلة الاحترام التي بدرت من قبل البعض”.

وتطرق ناصيف زيتون خلال المقابلة للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الفنية.