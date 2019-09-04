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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:39 صباحاً - فاجأ الفنان المصري تامر حسني الجمهور بإطلالته بالأمس، إذ تخلى عن شعره تماماً، ونشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق قال فيه:”حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد …مسائكم كله رضا”.
وتأتي إطلالته هذه بعد يوم فقط على إطلالته السابقة المفاجأة أيضاً، والتي ظهر فيها بشعر قصير وقال:”تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (( مش أنا )) و تسجيل اغانيه و تحضيرات تصوير كليب البومي القادم، فيلم ((مش انا )) قصة وسيناريو و حوار / تامرحسني، اتكلمنا جد شويه نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا في ( حملة نعيماً) نهاركم عسل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “حملة نعيماً”.. تامر حسني يفاجئ الجمهور بإطلالته ويتخلى عن شعره تماماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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