خاص- نجاحات متتالية لـ سليم عسّاف.. وهكذا علّق على قرار إليسا

فنّان شامل، ذات موهبة فريدة ومميّزة، استطاع أن يجمع بين الشعر والتلحين والغناء، ويقدّم للجمهور أجمل الأعمال وأروعها، فبات اسمه عنوانًا للنجاح والتألق.

إنّه الفنان اللبناني سليم عسّاف، صاحب أجمل الأعمال الغنائية وأكثرها تداولاً، تعاون مع عدد كبير من أشهر نجوم العالم العربي، وأصدر كذلك أغنياته الخاصة التي ميّزته وزادت من جماهريته بشكل كبير.

فبين “لوالي قلبي”، “إذا فيك”، “الجبل”، “شو حلوة” وغيرها، تمكّن عسّاف أن يثبت أنه رقمًا صعبًا في هذا المجال، وفنّانًا موهوبًا من الصعب منافسته، وأكبر دليل على ذلك أغنيته التي أصدرها مؤخرا بعنوان “حلا حلا” والتي نجحت منذ إطلاقها في شهر آذار من العام الحالي، بتحقيق أرقاما مميزة جداً متصدّرة قائمة الأغنيات على أشهر التطبيقات الغنائية والموسيقية، كما أن الفيديو كليب الخاص بالاغنية استطاع أن يحقق، حتى كتابة هذه الاسطر، أكثر من 3 مليون مشاهدة.

النجاح الكبير الذي لاقته أغنية “حلا حلا”، وضعها في الصدارة، منافسة أجمل الأعمال الغنائية المطروحة مؤخرًا، كما باتت أغنية “كل الأجيال”، حيث كان لافتًا انتشارها بشكل كبير بين الأطفال الذين حفظوا كلماتها عن ظهر قلب، وراحوا يردّدونها باستمرار.

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موقع “الخليج 365” تواصل مع الفنان سليم عسّاف، حيث كان لا بد أن نسأله بداية عن أغنيته الخاصة “حلا حلا” والتي لازالت حتى اليوم من الأغنيات الأكثر تداولاً بين الناس وخصوصًا الأطفال، حيث عبّر عساف عن سعادته بالنجاح الذي تحققه الأغنية، مشيرًا الى انه يتلقّى يوميًا العديد من الفيديوهات المصوّرة من المتابعين، لأطفال يردّدون كلماتها، الأمر الذي اعتبر أنّه يحمّله مسؤولية كبيرة حول العمل المقبل الذي سيطرحه، والذي يجب أن يلاقي نفس النجاح أو أكثر، لافًتا بالتالي الى انه في صدد التحضير للعديد من الأعمال، سيكشف عنها في حينها.

وبينما لا يزال يحصد نجاح “حلا حلا”، فاجأنا الفنان سليم عسّاف بأغنية جديدة بعنوان “ونطرتك”، حملت توقيعه من حيث الكلمات والألحان، ليقدّمها النجم نادر الأتات بصوته المميّز. الأغنية لاقت رواجًا ملفتاً، خصوصًا أنها تتميّز بلحنها وإيقاعها الحماسي والذي يتلاءم مع أجواء الصيف والسهر والحفلات، وكذلك كلماتها السلسة والقريبة الى المستمعين، والتي يمكن أن تُحفظ بسهولة. وقد نجحت هذه الاغنية بحصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 3 أسابيع فقط.

عسّاف لفت في حديثه لـ”الخليج 365” الى انها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع النجم نادر الأتات، حيث كتب ولحّن له في السابق أغنية “بوست تيابك”، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا جعلها من أكثر الأغنيات استماعًا يومها.

من جهة أخرى، كان لا بد أن نتطرّق خلال حديثنا مع عساف الى قرار الاعتزال الذي اتخذته الفنانة إليسا، خصوصا أنه كان قد تعاون معها في وقت سابق، حيث كتب ولحّن أغنية “عالمخفي” التي قدّمتها إليسا في ألبومها الأخير “الى كل اللي بيحبوني”.

عسّاف رأى أن الفنان هو انسان بالنهاية، ومن الطبيعي أن يمرّ بفترات صعبة، أو أن يشعر في وقت من الأوقات أنه خُذل، وبات على شفير الاستسلام، وبالتالي يرغب بالابتعاد عن الأضواء والضوضاء، إلا أنه أمل ألّا يكون قرار إليسا هذا نهائيًا، وتتراجع عنه قريبًا، كونها فنانة ذات إحساس عالي ومرهف، وقدّمت في السابق أعمالاً ناجحة ومميزة، والجمهور اليوم ينتظر عودتها مع المزيد من الأعمال الناجحة.