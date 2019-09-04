شيرين عبد الوهاب تنفي مشاركتها ضمن الحفلات الغنائية المقامة في الرّياض

نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب صحّة الاخبار المتداوله التي تشير إلى مشاركتها ضمن الحفلات الغنائيّة المُقامة في الرّياض تحت مظلّة موسم الرياض في أكتوبر/تشرين أول المُقبل، وجاء النفي بعد أنْ تردّدت أنباء إعلاميّة تؤكّد مشاركتها إلى جانب عدد من النجوم العرب، حيث صدر بيان إعلاميّ عن شيرين عبر حسابها الرسميّ في تويتر بالقول: "عن ما ورد حول إقامة الفنانة ⁧شيرين عبد الوهاب⁩ لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة".

في المقابل أصدرت هيئة الترفيه السعوديّة بيانًا ينفي كذلك الاخبار المتداوله بهذا الخصوص، مطالبين الجميع بتحرّي الدّقّة والمصداقيّة، وأنْ يتمّ استقاء الأخبار من الجهات الرّسميّة ذات العلاقة.

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