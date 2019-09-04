شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا بدار أوبرا الإسكندرية..بعد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مدحت صالح حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية بعد غدا الجمعة المقبل، ومن المقررأن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت عبر توليفة غنائية من أشهر أغانيه بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى"و "كوكب تانى" وغيرها.

من ناحية أخرى أحيا مدحت صالح مؤخراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 28، والذى أختتمت فعالياته الأحد الماضى.

يذكرأن النجم مدحت صالح تم الاتفاق معه على غناء تتر مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، وتشاركه الغناء المطربة الشابة ياسمين على.