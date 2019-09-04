محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت الفقي أثناء قيامها بالسباحة، مرتدية نظارتها الشمسية، وعلقت على الصور قائلة: " أخر أيام الصيف الجميل". يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نرمين الفقي تنشر صورًا من إجازتها الصيفية: "أخر أيام الصيف الجميل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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