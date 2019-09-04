بالصور| هند صبري تتسلم جائزة " Starlight Cinema award"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء تسلمها جائزة " Starlight Cinema award"، التي تمنحها الصحفيات الإيطاليات.

وعلقت صبري على تسلمها للجائزة: " تسلمت اليوم الجائزة التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات".

وتابعت هند: " فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذة الجائزة، التي بدأت عام 2014 وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالمين منهم النجم العالمي آل باتشينو".

يذكر أن هند صبري تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول، والتي تم استحداثها مؤخرا.