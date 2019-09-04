تراند اليوم : أزمة في مصر بسبب "رؤيا" مزعومة لفنانة شهيرة أن الرسول طلبها للزواج .. وهكذا بررت الأمر...

اندلعت أزمة كبرى في مصر بسبب تداول مقطع فيديو مليوني لفنانة مصرية يتضمن رؤيا عجيبة حول طلب الرسول (ص) الزواج منها ، مما أغضب الكثيرين.

و أبدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي امتعاضها الشديد من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مغلوطة عنها.

وقالت "عبير" في مداخلة مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" :

"فوجئت بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يضع صورًا للراقصة هندية على أنها صوري الشخصية ويروج العديد من المعلومات المغلوطة عني ".

وتابعت: "الفيديو سخيف وناشره شخص مريض وحاولت التواصل مع القناة لوقف نشره لكن فوجئت بأن صاحبها يقيم خارج مصر ، والغريب أنه كتب بأنني ارتديت

الحجاب واعتزلت بعدما أتاني الرسول في المنام وقال إنه سيتزوجني في الجنة

وهذا غير حقيقي".

