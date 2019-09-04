تراند اليوم : الأمن يقتحم منزل مطربة مصرية شهيرة ويلقي القبض عليها...

ألقت قوة أمنية القبض على المطربة الشعبية بوسي من داخل منزلها بالتجمعالخامس بمنطقة القاهرة الجديدة واقتادها إلى السجن.

وحصل "فطين" - طليقها ومدير أعمالها السابق - على عدة أحكام ضدها بعد ثبوت

تحريرها عدد من الشيكات له بدون رصيد ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح

النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.

و وصلت الخلافات بين الاثنين إلى ذروتها حتى تمكن طليقها من الحصول على

أحكام واجبة النفاذ ضدها لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها تنفيذا لتلك

الأحكام.