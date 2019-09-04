المخرج مروان حامد ضيف إنجى علي في "أسرار النجوم"

يحل المخرج مروان حامد ضيف الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"، والذي يذاع عبر محطة راديو "نجوم إف إم". وإخرج المخرج مروان حامد العديد من الأعمال الناجحة من بينهم: "الفيلم القصير لي لي، وفيلم عمارة يعقوبيان، والذي قام ببطولته نخبة من كبار النجوم، ومسلسل لحظات حرجة، كما إخرج كليب نقول إيه للنجم عمرو دياب، وفي عام 2009 إخرج فيلم إبراهيم الأبيض، وهو بطولة أحمد السقا، محمود عبد العزيز، هند صبري، ثم حقق المعادلة الأصعب في تاريخ السينما المصرية حيث قام باخراج الفيل الأزرق عن روايه الفيل الأزرق للكاتب احمد مراد، التى نالت إعجاب الجمهور، و أبهرت النقاد، والفيلم بطولة كل من كريم عبد العزيز، لبلبة، خالد الصاوي، نيللي كريم، ونخبة من النجوم. يعقوبيان، والذي قام ببطولته نخبة من كبار النجوم، ومسلسل لحظات حرجة، كما إخرج كليب نقول إيه للنجم عمرو دياب، وفي عام 2009 إخرج فيلم إبراهيم الأبيض، وهو بطولة أحمد السقا، محمود عبد العزيز، هند صبري، ثم حقق المعادلة الأصعب في تاريخ السينما المصرية حيث قام باخراج الفيل الأزرق عن روايه الفيل الأزرق للكاتب احمد مراد، التى نالت إعجاب الجمهور، و أبهرت النقاد، والفيلم بطولة كل من كريم عبد العزيز، لبلبة، خالد الصاوي، نيللي كريم، ونخبة من النجوم.

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