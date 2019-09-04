بالصور.. قمر حمدي يستعد لإطلاق أولى كليباته "الموال الرايق"

يستعد المطرب الصاعد قمر حمدي لإطلاق أولى تجاربه الفنية بعنوان "الموال الرايق"، ومن المقرر طرحه قريبًا على هيئة فيديو كليب. المقرر طرحه قريبًا على هيئة فيديو كليب. وكليب "الموال الرايق" من إخراج محمد حكيم، والأغنية من كلمات الشاعر محمود عادل كلازا، وألحان محمد عبد المجيد، و توزيع عمر الخضري. Advertisements



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